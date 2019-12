Tutti invitati! Questo pomeriggio, sabato 21 dicembre, il Giornale di Erba ha organizzato un evento speciale dedicato ai bambini (ma anche agli adulti) in piazza mercato. L’appuntamento è alle 15.

Oggi il Natale è in piazza col Giornale di Erba

In queste settimane, in collaborazione con i Commercianti di Erba – che hanno aderito alla nostra iniziativa e che ringraziamo – abbiamo pubblicato pagine speciali con una stellina da ritagliare e personalizzare (questa settimana la trovate alle pagine 10 e 11). Alcune stelle sono state già portate presso la nostra redazione, ma c’è ancora tempo per partecipare: tutti le potranno consegnare direttamente al nostro evento di sabato 21 dicembre in piazza Vittorio Veneto. Per la speciale occasione saranno esposte tutte le stelline colorate che formeranno così un bellissimo e unico cielo stellato proprio sotto la Natività. Il cielo stellato creato dai piccoli farà da sfondo all’evento clou: ai primi 150 bambini regaleremo un palloncino da far volare nel cielo. I palloncini saranno tutti di colore rosso, simbolo per eccellenza del Natale, e rigorosamente biodegradabili. Ad accompagnare il lancio dei palloncini ci saranno alcuni canti natalizi.

Ma c’è di più: per chi parteciperà all’evento e vorrà potremo cantare tutti insieme delle canzoni di Natale guidati dalle note e la voce della cantante. Per i testi non c’è da preoccuparsi: ve li forniremo noi e a voi basterà la voglia di trascorrere qualche momento in allegra compagnia perché non servirà avere particolari doti da usignolo. Infine, una piccola merenda per tutti coloro che vorranno unirsi a noi per festeggiare l’arrivo delle festività e scambiarsi gli auguri per un sereno e felice Natale. Un grazie all’Amministrazione comunale che ci ha concesso lo spazio per l’evento. Vi aspettiamo oggi pomeriggio in piazza mercato!