I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como, nell’ambito dei servizi a tutela del mercato e del consumatore predisposti in occasione delle festività natalizie e di fine anno, hanno sottoposto a sequestro oltre 200.000 luminarie non conformi agli

standard di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Oltre 200mila luminarie sequestrate in un negozio di Castelmarte

I Baschi Verdi della Compagnia di Como, nella zona commerciale di Castelmarte, hanno individuato un negozio gestito da cittadini cinesi al cui interno erano esposte, per la vendita, luminarie natalizie e tubi decorativi che, sebbene riportanti il marchio CE, erano privi della documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente.

Deferito il titolare dell’attività

Al termine dell’operazione, il titolare dell’esercizio commerciale, un soggetto di nazionalità cinese, è stato deferito alla competente Procura della Repubblica di Como per il reato di frode in commercio, per vendita di cose con impronte contraffatte di una pubblica certificazione e per vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Nello svolgimento del loro compito di polizia economico-finanziaria, i finanzieri hanno anche riportato sui giusti livelli i parametri della libera concorrenza, che invece, come accade con la vendita di prodotti non conformi e quindi prodotti in “economia”, causa danni a chi propone merce regolare e a prezzi di mercato.