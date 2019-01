Nella cornice di Villa Olmo domenica mattina, 20 gennaio 2019, Regione Lombardia ha consegnato 28 onorificenze ad agenti della Polizia Locale, che si sono particolarmente distinti per episodi accaduti durante l’anno 2017.

Onorificenza dalla Regione

Tra loro c’era anche Lorena Beretta, commissario della Polizia locale di Erba e comandante della Polizia locale di Carugo. “L’onorificienza – ci ha spiegato – mi è stata riconosciuta per un’attività di Polizia giudiziaria che ho condotto sul territorio erbese in collaborazione con le altre Forze dell’ordine. Il Questore di Como ha poi mandato una segnalazione al sindaco per meriti speciali”.