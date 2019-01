Oroscopo 2019: tutte le anticipazioni per i prossimi 12 mesi dalla Maga Soliba.

Oroscopo 2019 segno per segno

Ariete

dal 20/03 al 20/04

Le stelle vi donano il meglio quest’anno, Venere dal Sagittario contribuirà ad accendere il vostro dirompente desiderio di emozioni. L’anno favorisce viaggi di relax e di divertimento. Per i cuori solitari, si profilano «inusuali» innamoramenti.

Per gli impegni professionali, la gestione procede bene. Avrete giornate favorevoli per migliorarvi. Anno tutto sommato, positivo.

Numeri fortunati 3 – 8 – 55 – 9 – 6

Toro

dal 21/04 al 21/05

Un 2019 molto determinato, un inizio d’anno con l’ingresso di Marte contrario e molto contrariato dallo scorpione, indica una parentesi da gestire con le pinze!

Le stelle premieranno il sentimento vero, mentre scoraggeranno ciò che non vi garantisce più serenità. Dedizione e tenacia si riveleranno la miscela giusta per arginare gli ostacoli e sconfiggere le interferenze, cercate di non percepire i «chiarimenti» come se fossero solo una lesa maestà. Numeri fortunati: 45 – 16 – 22 – 88 – 5

Gemelli

dal 22/05 al 21/06

Darete il via ad un percorso di rinascita. Le opposizioni stellari dal Sagittario tenteranno di ingarbugliare il legame con le persone che amate, alimentando malcontento e insofferenza, ma solo se l’ unione non poggia su basi solide. Impegni a rischio.

Per non compromettere ciò che volete portare avanti, rimandate le decisioni importanti e curate più da vicino trattative e spostamenti. Numeri della fortuna: 17 – 40 – 62 – 3 – 28

Cancro

dal 22/06 al 22/07

I progetti giungono a maturazione, il vigoroso sostegno astrale che Marte dallo Scorpione è pronto a offrirvi, lascia presagire, un’insaziabile stagione per gli innamorati, con vitalità e sensualità. Le giornate sono perfette per assaporare indimenticabili emozioni. Trattative, iniziative e progetti, partiranno con il piede giusto, anche perché, sarete creativi. Se giocate bene le vostre carte, potrete prendervi una bella rivincita. Numeri fortunati: 39 – 4 – 66 – 17 – 2

Leone

dal 23/07 al 22/08

Le prove vi faranno rinascere, le buone stelle dal Sagittario promettono, entusiasmo e sensualità. Ma, con Marte dispettoso dallo Scorpione sarà meglio evitare atteggiamenti intransigenti, che mal si addicono al sereno andamento delle vostre vicende sentimentali.

Vi riscoprirete energici e attivi. Potreste venire messi alla prova da circostanze o persone che vi chiederanno di dimostrare la validità di ciò che state portando avanti. Numeri della fortuna: 50 – 1 – 30 – 86 – 14

Vergine

dal 23/08 al 22/09

Le stelle saranno un uragano!

Anno che premia l’amore vero e allontana le relazioni che non offrono più nessun genere di appagamento. Settembre si illuminerà di raffinato erotismo, divina Vergine…

Ben vengano tutti i progetti di rinnovamento e le iniziative che custodiscono il seme del cambiamento, saranno favoriti e beneficiati della buona sorte. Numeri fortunati: 65 – 7 – 20 – 32 – 4

Bilancia

dal 23/09 al 22/10

I cambiamenti vi porteranno un anno, che vi regalerà fortuna e comprensione. Si riscaldano le emozioni del cuore. Novembre e dicembre si profilano incantati per i sentimenti, ma solo se riuscirete a dimenticare le preoccupazioni di lavoro. Tra aprile e maggio, una svolta nel lavoro. Sarà un’ottima occasione per incrementare le entrate. Sfoderate la tenacia, quindi! Numeri fortunati: 90 – 11 – 16 – 72 – 3

Scorpione

dal 23/10 al 22/11

Arriva un futuro migliore!

Durante il lungo passaggio di Saturno nel segno, molti di voi hanno potuto scoprire i veri valori della vita. Per fine anno si inaugura una sensuale festa per gli innamorati, più certezze e meno ipotesi! Novembre promette bene, per vincere e sbaragliare la concorrenza… Numeri fortunati: 44 – 1 – 13 – 9 – 17

Sagittario

dal 23/11 al 21/12

E’ tempo di bilanci, il cielo nel 2019, si profila costruttivo e decisivo sotto tutti i punti di vista. Venere, che brilla nel segno, inaugura un anno super fortunato all’insegna dell’amore. Ci sarà un risveglio di audacia e passionalità in primavera.

Un anno comunque in mondo di amore e di serenità in un abbraccio! Numeri della fortuna: 39 – 2 – 59 – 6 – 88

Capricorno

dal 22/12 al 20/01

E’ tempo di fare ordine nella sfera sentimentale. Il cielo nel 2019 vi permetterà di perfezionare le strategie per stravincere. Nella vita di tutti i giorni, in particolar modo nella sfera dei sentimenti, sarete pervasi da un desiderio di rinnovamento. La vera consapevolezza e la ricompensa che la vita non è solamente avere, ma anche essere… Numeri fortunati: 90 – 45 – 11 – 3 – 17

Acquario

dal 21/01 al 19/02

La regola impartita dalle stelle impone che tutte le relazioni collaudate dal tempo non incontreranno nessuna crisi. Durante il lungo passaggio di Saturno nel segno, molti di voi hanno potuto scoprire i veri valori della vita sarà l’anno in cui avranno un ruolo fondamentale, le aspirazioni, le speranze, gli ideali. Comincerete a migliorare il vostro futuro. Numeri fortunati: 8 – 50 – 77 – 6 – 15

Pesci

dal 20/02 al 20/03

Se affronteremo i problemi, i frutti saranno straordinari. Saturno-contro porta con se un susseguirsi di prove non per penalizzarvi ma, per consentirvi di effettuare un indispensabile e rigenerante taglio dei rami secchi. La primavera porterà spensierate giornate da passare con chi amate per chi è solo, fertile autunno di conquiste! Numeri fortunati: 28 – 10 – 19 – 3 – 25

