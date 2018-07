Il padrone è morto, ora il suo amato dalmata cerca casa.

Ha solo tre anni questo bellissimo dalmata che cerca un nuovo padrone. Acquistato con la gioia di chi solo può farlo conoscendo la razza. Poi la tragedia: la morte del padrone e il bisogno di cercare una nuova casa che lo accolga con amore. Vaccinato, chippato e con un caratattere amabile con tutti. Attualmente è in provincia di Como, dove abitava il suo padrone, ma è disposto a viaggiare in tutto il nord Italia per trovare una nuova sistemazione. “Poche parole per lui ma i suoi occhi raccontano la sua sofferenza. Adottabile, previo controllo preaffido” spiegano dall’Associazione Aiutiamofido che sta facendo di tutto per dare una mano a questo cagnolone.

I contatti

Per info tattola@libero.it oppure chiamare al numero 3357409288 (Mandare un sms o un whatsapp per essere ricontattati)

