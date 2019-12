Pallacanestro Cantù sconfitta nel match casalingo contro Brescia. Primi due quarti alla pari, un terzo periodo da dimenticare e un’ultima frazione da leoni. Ma non è sufficiente per portare a casa i due punti. I canturini escono comunque tra gli applausi.

Ultimo quarto (82-93)

E’ l’ex Abass a mettere il punto esclamativo sulla prova di Brescia: schiacciata del +11 e match finito. 82 a 93 finale.

Ci prova Clark che sbaglia il canestro e si fa anche male. Esce tra gli applausi del numeroso pubblico presente.

E’ Sacchetti a mettere a segno i tre punti dell’82 a 91 a 1’10” dal termine. Time out per Cantù.

Ultimi due minuti di gioco. Tensione alle stelle.

Cantù pasticcia in attacco e Vitali la punisce da lontano. Cantù non molla: Heyes!

Ottima difesa di Cantù che obbliga Sacchetti a un bruttissimo tiro da lontano. A 3’40” sono ancora cinque i punti che separano le due squadre.

Clamoroso errore di Cain sotto canestro, Cantù recupera un altro pallone preziosissimo ma Hayes spreca un fantastico passaggio di Ragland.

Laquintana in lunetta e Clark a riposo tra gli applausi. Il play bresciano non sbaglia ma Cantù è ancora viva. Burnell tiene vive le speranze, poi Brescia sbaglia in attacco e Ragland la punisce: canestro e libero aggiuntivo, che non sbaglia. 80 a 85. Torna in campo Clark.

Adesso è Brescia in confusione. Ci prova Abass, ma viene stoppato. In contropiede Pecchia fa esplodere il PalaBancoDesio. 74 a 83.

Clark prova a suonare la carica in contropiede, poi Burnell recupera una buona palla in difesa. Cantù ci prova. Altri due punti di Burnell e nuovo recupero di Pecchia in difesa. Clark spaziale: canestro e fallo, tre punti e meno undici.

L’ultima frazione di gioco si apre come si era chiusa la precedente. Cantù fatica e Brescia segna. 65 a 83.

Terzo quarto (65-81)

Ancora Warner senza difesa e Burnell dalla lunetta (due su due). Male la fase difensiva. Troppo facile per Silins. Clark accorcia e Silins sbaglia l’ultimo tiro da tre. 65 a 81.

Ultimo minuto e mezzo di gioco. Troppo facile per Warner penetrare e segnare. Sul ribaltamento di fronte nuovo giro in lunetta per Young. 61 a 77.

Uno su due dalla lunetta per Young, poi Moss sbaglia dalla distanza e in contropiede Young guadagna altri due liberi: uno su due ma rimessa canturina. Lo stesso Young prova da tre e sbaglia. Cantù recupera in difesa e Hayes punisce gli ospiti. 60 a 75.

Ragland interrompe un lungo digiuno di canestri, ma ora è difficilissima anche perchè Brescia non sbaglia più. Ci prova anche Young: il fallo di Zerini lo manda in lunetta. Time out per Brescia.

Abass, ancora lui. Clark prova a dare la carica con un tiro da tre ma sbaglia, poi Zerini porta Brescia sul 54 a 73.

Ci prova anche La Torre, ma non va. Burnell ferma il contropiede ospite con un fallo antisportivo. Di nuovo time out per coach Pancotto.

Girandola di cambi da entrambe le parti: a metà tempo sono ora 13 i punti di vantaggio di Brescia.

Non è un buon momento per i padroni di casa, che fanno fatica a imbastire azioni fluide in attacco. Un’altra palla persa di Hayes e nuovo gioco da tre per Moss, che segna un canestro e il libero aggiuntivo: 53 a 65.

Azione complicata per Cantù chiusa sulla sirena da una tripla di Ragland. Sul rovesciamento di fronte Cain in lunetta li sbaglia entrambi ma Hayes pasticcia con il rimbalzo e regala la rimessa. Brescia non sbaglia.

Si riparte. Il primo canestro è di Brescia, poi il fallo di Vitali manda in lunetta Burnell: due su due. Lansdowne e Cain portano a nove il vantaggio degli ospiti. Cantù risponde di nuovo dalla lunetta, con Hayes, ma Silins segna anche dalla lunga distanza: 50 a 60.

Secondo quarto (46-50)

Fenomenale azione di Clark, la palla non entra, Burnell mette a segno un canestro incredibile ma sbaglia il libero aggiuntivo, dando la possibilità a Brescia di gestire gli ultimi secondi: Abass sbaglia e il quarto si chiude sul 46 a 50.

Un altro fallo in difesa porta in lunetta anche Vitali. Uno su due. Poi ci prova Clark in penetrazione: porta a casa un buon fallo e due liberi trasformati: 16 punti nel suo tabellino. Risponde Abass dalla lunetta: per lui i punti ora sono 14. 44 a 50.

Due liberi di Abass che porta lo score personale a 12, meglio di lui solo Clark. Ora Cantù fatica in attacco ma Abass non la punisce con la tripla e Hayes mette a segno due punti vitali. 42 a 47 a un minuto dalla fine del quarto.

Dopo il libero sbagliato da Zerini Cantù perde palla in attacco ma la riconquista subito in difesa. Time out Brescia a 2’50” al termine del secondo quarto.

E’ proprio il nuovo entrato a sbagliare un appoggio da sotto ma Cantù difende bene e Burnell chiude in attacco. Questa volta Abass sbaglia dalla media distanza, il rimbalzo è degli ospiti e Zerini segna con fallo. Time out Cantù.

Laquintana prima e Cain dopo mettono un mini solco tra Brescia a Cantù: 38 a 43, torna in campo Ragland.

Ci prova ancora Sacchetti da tre e questa volta va a segno, ma Cantù non molla: Young canestro e tiro aggiuntivo.

E’ ancora Moss, beccato dal pubblico locale, a mettere a segno due punti: Brescia in vantaggio. Cantù sbaglia ancora e Warner la punisce ma ci pensa Pecchia ad accorciare sul 35 a 36. Partita vibrante.

Ancora David Moss, cui risponde Simioni innescato da Clark. Lo stesso Simioni manda in lunetta Cain, che non sbaglia. 33 a 32.

La seconda frazione di apre con una tripla di Wilson. Poi Cain da sotto dopo un bel passaggio di Laquintana. 31 a 25. Cantù sbaglia in attacco e Moss mette a segno due punti preziosi. 31 a 27. Sul rovesciamento di fronte fallo in attacco per Cantù che fa infuriare coach Pancotto. Tecnico per lui: Moss mette a segno il libero e palla ancora per Brescia.

Primo quarto (28-23)

Laquintana dalla lunetta porta Brescia sul 23. Ultimo possesso per Cantù: è ancora Clark a mettere a segno due punti. 28 a 23.

Ultimo minuto del primo quarto. In lunetta Hayes: due su due e Cantù avanti di cinque sul 26 a 21.

Ci pensa Ragland a riportare davanti Cantù: tripla anche per lui.

E’ ancora Abass a tenere in vita Brescia: ancora una tripla e score personale in doppia cifra. 21 a 18. Cantù sbaglia in attacco e Silins segna la tripla del pareggio. 21 a 21.

Ancora un errore in attacco per Brescia. Clark in lunetta sul lato opposto: due su due e dodici punti in cascina per lui.

Wilson, appena entrato, segna da tre su assist di Ragland. Poi recupero in difesa e micidiale contropiede. 19 a 15.

Ancora Clark! Buona la tripla e fallo: gioco da quattro punti. 14 a 10. Risponde Lansdowne da tre, poi Cantù perde banalmente palla in attacco e Abass chiude con una schiacciata. 14 a 15.

Al rientro dal time out ancora Clark on fire: tre punti. Poi facile penetrazione di Sacchetti e 10 pari.

Penetrazione di Pecchia e fallo di Vitali: due su due dalla lunetta. 7 a 6. Sul rovesciamento di fronte il fallo di Burnell porta in lunetta l’ex Abass, che non sbaglia. Poi Young prova da tre, solo ferro, ma c’è fallo in difesa e palla per Cantù. Time out.

Tripla di Clark dall’angolo, poi ci prova anche Sacchetti dalla distanza ma sbaglia, Brescia difende bene e altrettanto fa Cantù nella sua area, recuperando di nuovo palla. Fase confusa di gioco conclusa con un fallo su Cain, che va in lunetta: corto il primo e lungo il secondo ma il rimbalzo è suo. Abass punisce Cantù da tre punti.

I primi due punti sono di Pecchia, risponde Lamsdowne da tre.

Si parte. Cantù scende in campo con Young, Clark, Hayes, Burnell e Pecchia. Brescia risponde con Abass, Vitali, Sacchetti, Lansdowne e Cain.

Prima della palla a due omaggio della Pallacanestro Cantù e degli Eagles a Chicco Ravaglia: “Vent’anni… Cantù non dimentica! Ciao Chicco!”.

Gli uomini a disposizione

S.Bernardo – Cinelandia Cantù: Young, Procida, Clark, La Torre, Hayes, Wilson, Ragland, Burnell, Baparapè, Simioni, Rodriguez, Pecchia.

Germani Basket Brescia: Zerini, Warner, Ceron, Abass, Cain, Vitali, Laquintana, Lansdowne, Silins, Guariglia, Horton, Moss, Sacchetti.