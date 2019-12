Vincenti e grintose in campo, eleganti fuori. Le ragazze di Tecnoteam Albesevolley, che tanto bene stanno facendo nel campionato di B1, sono diventate modelle per un giorno, divertendosi a posare per un calendario il cui ricavato sarà devoluto a un’associazione comasca, “Quelli che con Luca”, impegnata nella lotta contro la leucemia infantile.

Albesevolley in posa per “Quelli che con Luca”

Le dodici giocatrici della rosa di Albese, ritratte dal fotografo Augusto Santini nel suggestivo scenario di Villa del Grumello, saranno ciascuna protagonista di uno dei mesi del 2020.

Il lancio ufficiale del calendario è previsto per il prossimo mercoledì 18 dicembre alla casetta dei Pesi Massimi nella Città dei Balocchi di Como. Oltre alle ragazze di Tecnoteam, saranno presenti, dalle 18.30, anche i calciatori del Como.

