Paratie di Como lunedì presentazione del progetto.

Paratie di Como, incontro con l’assessore regionale Sertori

Massimo Sertori, assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione Lombardia, e Fabrizio Turba, sottosegretario ai Rapporti con il Consiglio Regionale, parteciperanno lunedì 8 ottobre alla conferenza stampa e all’incontro pubblico di presentazione del “Progetto Paratie città di Como”.

Il programma degli appuntamenti

L’appuntamento è alle 16, all’Ufficio territoriale regionale in via Luigi Einaudi, a Como. Poi alla biblioteca comunale in via Raimondi.

