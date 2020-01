Parcheggio selvaggio Cantù caos in tutto il centro.

Parcheggio selvaggio Cantù: traffico bloccato

Caos viabilistico in città oggi, poco dopo le 14. a Provocarlo è stato il conducente di una Fiat Punto Blu, che ha parcheggiato la propria vettura in divieto di sosta in piazza Garibaldi, in prossimità dell’intersezione con via Roma.

Le conseguenze

L’automobile ha bloccato il transito dell’autobus di linea carico di studenti proveniente da piazza Parini e diretto a Perticato. Dietro il pullman si è formata una lunga coda di veicoli, che ha letteralmente bloccato il traffico proveniente da via Manzoni. Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo.

L’intervento della Polizia locale

Una pattuglia della Polizia locale del Comando di Cantù è arrivata in piazza Garibaldi tempestivamente. Dopo oltre 20 minuti è arrivato il proprietario dell’automobile, che è stato fermato dagli agenti della Polizia locale per accertamenti.

