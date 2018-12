Immaginare e definire le superfici della nostra casa è un compito tanto delicato quanto stimolante. I pavimenti e i rivestimenti hanno un ruolo fondamentale per rendere gli ambienti più familiari, per conferire alle stanze un’atmosfera accogliente, per garantire agli spazi la loro funzionalità. Per questo è importante fare una scelta consapevole e ponderata.

Tendenza: legno o effetto legno

In molti rimangono affascinati dall’effetto naturale del legno, capace di conferire agli ambienti un’atmosfera calda e confortevole. Le soluzioni più scelte sono quindi il parquet in legno, oppure i materiali come laminati o gres a effetto legno. Ma attenzione, c’è molta differenza tra queste opzioni.

C’è molta differenza tra parquet e laminato

Il classico parquet è la soluzione più pregiata. Disponibile in tutte le essenze del legno, conferisce calore, l’eleganza e la bellezza senza tralasciare la qualità. Può essere parquet pre-finito, parquet in legno massello, parquet laminato e parquet per esterni.

Duraturi e di facile manutenzione, invece, i laminati sono un’ottimo compromesso tra la bellezza del pavimento in legno e il costo, si posano senza colla ad incastro, galleggianti in modo semplice e veloce.

Anche il gres porcellanato può avere l’effetto legno. È una ceramica a pasta compatta e dura, colorata, non porosa. La parola “grès” sta a significare che la massa ceramica della piastrella è estremamente greificata, compatta appunto, da cui l’eccezionale resistenza.

Pavimenti, come scegliere

La scelta deve tener conto di diversi aspetti: il gusto personale, lo stile che vogliamo conferire agli ambienti, la destinazione d’uso, il budget, la funzionalità e la praticità dei materiali. Per questo è importante affidarsi a personale esperto e competente, che si occupi di selezionare le migliori alternative e fornire il servizio completo di posa in opera. A Como, Erba e dintorni, citiamo Non solo parquet , che offre un servizio di vendita e posa in opera di pavimenti e rivestimenti.

Non solo parquet

Presso il negozio di Via Mascagni 30 a Erba è possibile visionare una vasta campionatura di pavimenti in legno, sia da interni che da esterni. Vengono trattate molte essenze dalle tipologie più diverse, da quelle nazionali a quelle internazionali, con una vasta gamma di prodotti, che va dal legno antico autentico al laminato personalizzato.

Il titolare Surianello Giuseppe, esperto del settore dal 1997, offre un servizio personalizzato a seconda di ogni esigenza, partendo dalla scelta del materiale fino ad arrivare alla messa in opera e finitura del pavimento.

