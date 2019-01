Pedaggi autostrada: rimangono bloccati anche sulle Tangenziali di Como e Varese i prezzi per chi viaggia.

Pedaggi autostrada: piano di scontistica da febbraio

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. ha fatto sapere in una nota che “sulle tangenziali di Como (A59) e Varese (A60) l’adeguamento tariffario riconosciuto per l’anno 2019 è sospeso per l’intero mese di gennaio, in attesa dell’avvio dell’importante piano di scontistica previsto a febbraio”.

La decisione è in linea con quanto stabilito dalla Società controllante, Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A., che nei giorni scorsi ha confermato la sospensione fino al 31 gennaio 2019 dell’adeguamento tariffario per la rete autostradale in concessione.

Una scelta in linea anche con un’altra concessionaria autostradale, Autostrade per l’Italia che a fine 2018 ha annunciato il blocco dell’adeguamento tariffario per i primi sei mesi dell’anno.

