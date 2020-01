Pedaggio Pedemontana in aumento.

L’incremento da oggi

Il comunicato di Autostrada Pedemontana Lombarda è molto scarno ma anche molto chiaro: nessuna buona nuova per il 2020. “A decorrere dal 1° gennaio 2020, Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. ha provveduto ad aggiornare le proprie tariffe come da Convenzione sottoscritta con l’Ente Concedente CAL S.p.A. – si legge infatti – L’incremento per l’anno in corso è pari a 0,8%. I nuovi pedaggi applicati alla clientela sono consultabili sul sito internet della Società

www.pedemontana.com nella sezione “Calcola il pedaggio””.