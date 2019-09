Altro giro altra corsa verrebbe da dire… o meglio, altra biciclettata. Perchè anche quest’anno, per l’ottava estate di fila, i coniugi Fausto Hokotovich e Amalia Trabattoni, di Erba, rispettivamente 67 e 65 anni, hanno percorso i loro oltre 2mila chilometri nel nord dell’Europa per andare a trovare il figlio che vive a Berlino, appunto da 8 anni.

Pedalano per un mese: oltre 2mila km in bici fino in Polonia

Fausto e Lia sono grandi appassionati di corsa, camminate, tapasciate: hanno fatto diversi cammini di Santiango, la Via Francigena e tante corse in montagna e non solo, ma d’estate rispolverano le loro biciclette e pedalano per un mese. Ogni anno un percorso diverso. “Quest’anno abbiamo raggiunto Berlino in auto e siamo rimasti una settimana con nostro figlio Marco e poi siamo partiti verso la zona dei laghi, per salire fino al Mar Baltico, Danzica e il confine russo e rientrati a Berlino poi facendo tutta la Polonia centrale, quella rurale, fatta di campagne e poco altro – hanno raccontato – Ma nel nord Europa le ciclabili sono spettacolari: se ne trovano addirittura piastrellate e con i mosaici, e comunque appena si realizza una strada accanto si fa subito anche la ciclabile, per chilometri e chilometri”. 2.160 chilometri in 24 giorni, con tappe un po’ più lunghe a Danzica e Gorzow per visitare la città.

