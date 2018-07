Si torna a parlare di Pedemontana e tangenziale di Como. A intervenire sono Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico, e il vicepresidente della Commissione Alessio Butti.

Pedemontana Braga e Butti: “Ancora nebbia fitta sul futuro”

In stand-by ci sono il secondo lotto della tangenziale, la gratuità del primo lotto e la realizzazione delle opere di compensazione ambientale. “Maroni aveva garantito che grazie alla costituzione di Lombardia Mobilità si sarebbe cancellato il pedaggio della tangenziale e si sarebbero trovate le risorse per finanziare il secondo lotto della tangenziale, il viceministro alle Infrastrutture Rixi (LN), rispondendo in Commissione alle due interrogazioni urgenti presentate ha negato ogni impegno limitandosi a un generico intento di analisi e conseguente valutazione complessiva della situazione creatasi, anche con l’ausilio di esperti appositamente individuati. E anzi ha precisato che per il Governo Lega-Movimento 5 Stelle non è prevista l’erogazione di ulteriori finanziamenti/contributi a carico della finanza pubblica” spiegano.

“Una presa in giro inaccettabile”

“Stante l’impossibilità di adire a qualsiasi forma di project per il finanziamento dell’opera siamo costretti a pensare che la stessa non vedrà la luce. Il gioco dello scaricabarile non funziona più, visto che oggi la Lega è al governo della Regione e del Paese. Abbiamo capito che il Governo nazionale e quello regionale non hanno nessuna idea di come garantire il completamento di un’infrastruttura strategica come Pedemontana e di dare una risposta alle attese degli amministratori, delle imprese e dei cittadini comaschi. Penso che non si possa più accettare la presa in giro della lega che in Regione vota per il completamento di Pedemontana mentre al Governo se ne lava le mani”, dichiara la deputata comasca, capogruppo PD in Commissione Ambiente Chiara Braga, manifestando tutta la sua insoddisfazione per la risposta del viceministro leghista Rixi.

“Il completamento di Pedemontana è fondamentale”

“La risposta del Governo mi soddisfa unicamente laddove si dichiara disponible a ricorrere ad un pool di esperti per districare la matassa, come da me proposto durante l’illustrazione dell’interrogazione”, commenta il vice presidente della Commissione Territorio Ambiente e Lavori Pubblici della Camera Alessio Butti. Poi prosegue sottolineando: “L’imbarazzo del Governo che di fatto ha negato ogni possibilità di gratuità di ampi tratti di Pedemontana e di realizzazione dei secondi lotti come ci era stato promesso dall’ex Presidente Maroni. Il completamento della Pedemontana è fondamentale per lo sviluppo, anche economico, di tutto il nord della Lombardia e, in tale direzione, non lesinerò energie nell’incalzare il Governo nazionale”.