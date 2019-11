In edicola da sabato 30 novembre in omaggio per i lettori del Giornale di Erba il numero speciale di CuoreInErba Onlus, pubblicazione curata direttamente dai volontari della preziosa associazione per celebrare il 20esimo anniversario d’attività.

Pagina dopo pagina sarà piacevole ripercorrere la storia di CuoreInErba, voluta per favorire la prevenzione delle malattie cardiocircolatorie sul nostro territorio, attraverso interviste e immagini ormai storiche dei cardiologi fondatori; leggere i ringraziamenti del segretario, ragionier Angelo Porta; approfondire le conoscenze sui progressi della medicina cardiologica e sulle corrette condotte di vita per prevenire le principali malattie del cuore, ancora oggi purtroppo tra le principali cause di morte in Italia e nel nostro territorio.

Infine, non manca un articolo tutto per le Signore del Cuore, sempre in prima fila quando si tratta di fare opera di sensibilizzazione in occasione di sagre, feste ed eventi nell’Erbese.