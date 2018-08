L’arte di Giovanni Segantini sotto le stelle a Caglio. Una visita guidata al percorso Segantini in notturna il 5 agosto. Ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II (Municipio) alle 21.30.

Percorso Segantini a Caglio

Nello splendido borgo medievale dove il maestro Giovanni Segantini visse un anno si potranno ammirare le sue opere riprodotte a grandezza naturale, illuminate dai riflettori. Domenica 5 agosto 2018 alle 21,30 la grande arte di Giovanni Segantini si potrà ammirare – e capire – in uno scenario da fiaba, con la visita guidata in notturna al Percorso Segantini di Caglio.

In mostra i quadri più famosi di Segantini

I quadri più famosi di Giovanni Segantini, il grande pittore dell’800 che qui visse un anno e dipinse il capolavoro “Alla Stanga”, saranno raccontati da una guida turistica esperta, sotto le stelle.

Le opere del maestro divisionista sono riprodotte a grandezza naturale su tavole realizzate in una lega di alluminio protetta da una pellicola di speciale materiale plastico, che esalta la lucentezza dei colori e la magia di luci e ombre tipica delle opere di Segantini, e li protegge nel tempo.

Il Percorso Segantini è una mostra permanente a cielo aperto, visitabile tutto l’anno. La visita guidata sarà riproposta il 2 e il 30 settembre, alle 15,30. La guida è disponibile anche su prenotazione, per piccoli gruppi, anche in lingua inglese.