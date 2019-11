Sabato 23 novembre Alimenta l’Amore ti invita al Pet Day 2019: una giornata per festeggiare l’amore per gli animali, soprattutto quelli meno fortunati, nel corso della quale sarà possibile fare delle donazioni di pet food a sostegno degli amici a quattrozampe.

Pet Day 2019

Nei punti vendita Coop Lombardia indicati di seguito saranno presenti i volontari di associazioni animaliste del territorio che raccoglieranno le donazioni di pet food di Soci e clienti, e si occuperanno di distribuirle agli animali che vivono in condizioni di difficoltà.

In cinque anni abbiamo già donato un milione di pasti ma con il tuo prezioso aiuto possiamo fare ancora di più!

Amici a quattro zampe

E per sostenere gli amici pelosi in difficoltà in tutti i punti vendita Coop Lombardia troverai il calendario 2020 di Alimenta l’Amore, “La natura dei sentimenti“: il costo simbolico di 3,90 euro aiuterà gli ospiti del Parco Canile rifugio di Milano. In più da ottobre sono disponibili le coloratissime ciotole di Alimenta l’Amore: il ricavato della vendita sarà destinato alle associazioni animaliste che aderiscono al progetto.