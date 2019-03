Mattina a Castelmarte e pomeriggio a Proserpio

Attività divise in due oratori

Non piace a tutti la divisione nelle due strutture oratoriane dell’unità pastorale di Castelmarte e Proserpio. I ragazzi seguirebbero le attività estive la mattina nel primo paese, mentre il pomeriggio nel secondo. Ma a far storcere il naso ai genitori ci sarebbe il rincaro delle tariffe dovuto proprio al costo del servizio di trasferimento tra i due oratori. Così è in atto una raccolta firme per evitare questa unione.

