Più di 2.000 multe nei posteggi blu a Olgiate Comasco dall’inizio dell’anno.

Pioggia di multe negli stalli blu di Olgiate

I parcometri non perdonano. O meglio, la scrupolosità con cui l’ausiliario della sosta svolge il proprio compito è indice di controllo assoluto.

La zona più colpita? Il parcheggio di via Leonardo da Vinci. Ma è anche l’area di sosta dove capita di registrare pure incassi superiori al reale utilizzo degli stalli blu. Non a caso: si tratta del posteggio nei pressi dell’Ats, in Villa Peduzzi.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio il Comune “libera” i parcheggi blu: gratis nelle giornate di sabato.

