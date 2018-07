Edoardo Fumagalli ha compiuto 80 anni. E’ il presidente della Polisportiva Pusiano e del gruppo folcloristico dei Firlinfeu.

Polisportiva Pusiano: festa a sorpresa per il presidente

Fondatore del Gruppo sportivo quarant’anni fa, Fumagalli ha tenuto sotto la sua ala centinaia di giovani dedicandosi a loro con forte impegno. Alla grande passione per lo sport ha affiancato fin da ragazzino quella per le sue radici, entrando a far parte dei Firlinfeu a soli 14 anni e assumendone la guida 17 anni fa. Per lui, nel girono del suo compleanno, mercoledì 4 luglio, una festa a sorpresa con tanto di maglie con la scritta “Auguri Edo”.

