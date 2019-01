Agenti di Polizia locale, la Regione Lombardia premia i risultati ottenuti con interventi a Cantù e a Erba.

Agenti di Polizia locale, la Regione sottolinea azioni esemplari

L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia Riccardo De Corato ha consegnato le onorificenze a 28 operatori di Polizia locale che si sono distinti in particolari episodi avvenuti nel 2017. La cerimonia si è tenuta a Como in Villa Olmo. Alle premiazioni hanno inoltre preso parte il prefetto della città lariana, Ignazio Coccia, il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, il presidente del Consiglio regionale Alessandro

Fermi, il vicepresidente della Provincia di Como Mirko Baruffini, il primo cittadino di Como, Mario Landriscina, il direttore generale della direzione Sicurezza della Regione Lombardia, Fabrizio Cristalli, il comandante della Polizia locale di Como, Donatello Ghezzo. Anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha voluto inviare un messaggio ai presenti, ringraziando i rappresentanti della Polizia locale per l’impegno costante finalizzato alla sicurezza dei cittadini.

Le Polizie locali premiate

Onorificenze assegnate alle Polizie locali di Brescia, Cantù, Erba, Mantova, Milano, San Donato

Milanese, Toscolano Maderno, Tradate e Vanzaghello. In particolare, premiati l’assistente scelto Sandro Bolzonaro e l’assistente Marco Santoro della Polizia locale di Cantù e il commissario Lorena Beretta della Polizia locale di Erba.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU