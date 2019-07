Ponte di Annone taglio del nastro con protesta per treni e stazioni

Questa mattina, a partire dalle 10, è andato in scena il taglio del nastro per il ponte di Annone. Presenti diverse autorità tra cui Danilo Toninelli, ministro delle infrastrutture e dei trasporti del Governo Conte e Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia (QUI I DETTAGLI). Proprio a loro è stata indirizzata una protesta per la situazione di treni e stazioni.

Protagonista della protesta un giovane che, al termine della cerimonia, ha esposto un cartello indirizzato proprio a Fontana e Toninelli. “Como, Lecco e Monza-Brianza meritano ferrovie efficienti! Toninelli-Fontana, sveglia!! Pretendiamo da Rete ferroviaria italiana passaggi a livello funzionanti, elettrificazione, stazioni sicure e accessibili”.