Ponte di Saruggia: partono oggi i lavori di riqualificazione ad Albavilla. “Interveniamo per garantire una maggiore sicurezza nella circolazione dei veicoli, quali l’adeguamento della mensola laterale del ponte, la realizzazione di un nuovo guard -rail e il rifacimento del manto stradale”, spiegano dal Comune.

Ponte di Saruggia: cosa prevede il cantiere

Il cantiere del Ponte di Saruggia prevede la chiusura della strada Provinciale 639 (via Prealpi) nei giorni di lunedì 23 e martedì 24 luglio dalle 2 alle 6. La chiusura della Via Saruggia dal 23 luglio al 31 agosto.

I lavori prevedono la realizzazione di un cordolo in calcestruzzo armato a rinforzo delle mensole del ponte sul quale verrà installato idoneo guard- rail con rete di protezione.

Oltre al tempo di esecuzione dei lavori sarà necessario aspettare la maturazione del cordolo in calcestruzzo e successivo collaudo. Questo spiega i tempi lunghi di chiusura stradale.

Lavori sulla via anche a settembre

La Via Saruggia sarà inoltre da settembre interessata da altri interventi (sostituzione del tratto di tubazione del gas ancorato al ponte che verrà interrato in attraversamento alla strada provinciale).

L’accesso a tutti i residenti sarà comunque garantito (da Orsenigo fino al ponte – e dalla Via Monte Bolettone fino al ponte).

“Siamo consapevoli che, nonostante tutti gli accorgimenti che stiamo adottando (lavori svolti nel mese di agosto) alcuni disagi saranno inevitabili. L’unica alternativa è non aprire i cantieri. Speriamo nella vostra comprensione”, conclude il sindaco di Albavilla.