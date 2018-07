Profughi in arrivo a Ponte Lambro, il leghista Eugenio Zoffili non gradisce: “Prima gli italiani”.

Due famiglie in arrivo

Come riportato dal Giornale di Erba, nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Ponte Lambro ha stipulato un contratto di affitto temporaneo con il Consorzio Concerto. Si tratta di una cooperativa sociale (prima chiamata Consorzio Solco) che aveva già gestito l’accoglienza di due famiglie di rifugiati a Ponte Lambro nel 2015. La stessa cooperativa ora gestirà anche altri due appartamenti al secondo piano dello stesso stabile affittati a 350 euro mensili.

Sindaco favorevole, minoranza critica

E se da un lato il sindaco Ettore Pelucchi del Partito Democratico ha giustifica la scelta dell’Amministrazione (“Abbiamo deciso di proseguire con questa esperienza perché in tutti questi anni non abbiamo mai avuto problemi con il Consorzio”) dall’altro il gruppo di minoranza Giuseppe Surianello ha criticato aspramente la decisione: “L’Amministrazione ha sempre dichiarato di voler mettere a reddito quei due appartamenti per darli a famiglie pontelambresi in difficoltà o coppie all’inizio del loro percorso familiare”.

L’attacco di Zoffili

Ad attaccare il sindaco Ettore Pelucchi anche il deputato della Lega Eugenio Zoffili che oggi ha pubblicato un post su Facebook sul caso dei nuovi profughi che arriveranno a Ponte Lambro: “Portiamo pazienza – ha scritto – Nel 2019 saluteremo anche qui la sinistra e Ponte Lambro avrà finalmente un Sindaco della Lega. Case e aiuti comunali: prima gli italiani!”.