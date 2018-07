È di pochi giorni fa l’ufficializzazione da parte della Lega Pallavolo Serie A delle 27 squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A2 Credem Banca, e il Pool Libertas Cantù fa nuovamente parte di questo gruppo.

Pool Libertas Cantù ammesso nel girone Blu della Serie A2

Per il team del Presidente Ambrogio Molteni si tratta della settima partecipazione al secondo campionato nazionale, la sesta consecutiva, traguardo raggiunto in 35 anni di storia festeggiati proprio la scorsa stagione. Il campionato di Serie A2 Credem Banca anche per la stagione 2018-2019 sarà diviso in due gironi, e il team brianzolo è stato inserito nel Girone Blu, composto da 14 squadre, mentre 13 saranno quelle del Girone Bianco. I canturini affronterano nella regular season la “solita” Olimpia Bergamo, e la new entry Tipieffe Cisano Bergamasco, che daranno sicuramente vita a derby appassionanti. Ci saranno poi due “piazze storiche”, come Cuneo Sport (con la denominazione Piemonte Volley campioni d’Italia nel 2010), e la Gas Sales Piacenza di Alessandro “Fox” Fei (a loro volta campioni d’Italia, nel 2009), ultimo dei giocatori a vincere il Mondiale del 1998 ad essere ancora in attività. A chiudere il gruppo delle squadre più a Nord è la neopromossa Tinet Prata di Pordenone. Spostandoci verso il centro Italia, ci saranno ancora sfide con l’eterna rivale Sieco Service Ortona, e con la Videx Grottazzolina. Più a ovest, sono previste trasferte in terra laziale per affrontare l’altra corazzata del girone Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania e i ragazzi del Club Italia Crai di Roma. Viaggi più impegnativi a livello chilometrico saranno quelli in terra pugliese (Gioiella Gioia del Colle, Pag Taviano e Materdominivolley.it Castellana Grotte), e si torna anche in siculia (Messaggerie Artec Catania, lo scorso anno nell’altro girone).

Le parole del presidente

Giovedì 19 luglio, in occasione del tradizionale evento di chiusura del volley mercato, che si svolgerà al FICO di Bologna, verranno presentati i calendari ufficiali sia di Superlega che di Serie A2 Credem. Il Presidente Ambrogio Molteni saluta la stagione che inizierà ad ottobre con queste parole: “Non è facile fare una previsione perché non si conoscono bene ancora le formazioni delle diverse squadre, e quindi dire oggi in assoluto le prime 4 squadre è impossibile – spiega il patròn canturino – Penso, in ogni caso, che la favorita del girone sia sicuramente Bergamo per il notevole budget a disposizione, poi ci sono sicuramente altre 8 squadre sullo stesso livello”. “Sarà, penso e spero – prosegue Molteni – un bel campionato, molto lungo, con ben 26 partite, molte trasferte al Sud Italia. Per noi, che abbiamo sempre un budget tirato, sarà ancora più difficile da far quadrare nei conti. Comunque, siamo al nostro settimo campionato di A2, di cui il sesto consecutivo: chi l’avrebbe mai detto! In questo senso siamo, con Reggio Emilia ed Ortona, una delle società più longeve della A2. Pensandoci, è stato veramente un miracolo mantenere per così tanti anni una squadra nella seconda categoria nazionale! Possiamo arrivare fra le prime 4? Penso che non abbiamo nulla da perdere. Noi ci proveremo, e poi sarà il campo a decidere. Tutti, io per primo, daremo sempre il massimo per continuare questa avventura in Serie A iniziata nel 2011. Spero che i tifosi del volley ci sosterranno in questa nuova ed imprevedibile avventura”.

La formula

Divise in due gironi, il Bianco e il Blu, le squadre giocheranno una Regular Season a 26 giornate per poi iniziare un doppio Play Off. Le prime 4 classificate di ciascun girone giocheranno il Play Off Promozione Credem Banca per un posto in SuperLega (le perdenti sono iscritte alla A2 2019-2020).

Le squadre classificatesi dal 5° al 12° posto, sia Bianco che Blu, entreranno nel Play Off Serie A2 Credem Banca, che confermerà le 2 squadre vincitrici alla successiva Serie A2, in cui è iscritto di diritto il Club Italia. Tutte le altre squadre formeranno insieme alle neopromosse dalla Serie B la nascitura Serie A3.

