Pranzo valtellinese per raccogliere fondi a favore della scuola dell’infanzia di Lurate.

Scuola dell’infanzia, un aiuto concreto

Sapori valtellinesi per sostenere la materna. E’ una simpatica e decisamente gustosa raccolta fondi, quella organizzata dall’asilo “Catelli” di Lurate. Un modo per trascorrere una giornata in compagnia con un pranzo a base di piatti tipici. L’appuntamento è quindi per domenica 16 febbraio, alle 12.30, nella struttura di via Umberto I. Ricco il menù: tagliere di salumi e formaggi, sciatt, taròz, pizzoccheri, risotto sassella, casera e bresaola, bocconcini di cervo, bisciola, sorbetto al braulio, vino, acqua e caffè. L’offerta minima per partecipare è di 30 euro ed è necessario far pervenire la propria adesione entro il 12 febbraio. Per informazioni è possibile rivolgersi in asilo, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11.