Dal kit per la salsiccia fai da te ai mille gusti del giardino da mangiare, dal vignaiolo custode di antiche varietà ai mirtilli della bellezza. Sono queste alcune delle idee che si sono aggiudicate i premi all’innovazione giovane in agricoltura per il 2018, consegnati dalla Coldiretti Lombardia a Milano.

Premi all’innovazione per giovani agricoltori

“Sono progetti che nascono grazie all’estro delle nuove generazioni di agricoltori – spiega Ettore Prandini, Presidente regionale di Coldiretti –, che testimoniano la loro inventiva e la loro capacità di adeguarsi alle esigenze dei consumatori e del mercato”. Diverse le storie di successo illustrate durante la premiazione nella sala conferenze di Palazzo Reale nel capoluogo lombardo, alla presenza di giovani agricoltori provenienti da tutte le province lombarde.

I premiati della Lombardia

I premiati 2018 della Lombardia sono: Ettore Toso dell’Azienda agricola Mulino Tibis di Rodero (Como) per la categoria Impresa 3.Terra; Giovanni Mazzucotelli del vivaio Res Naturae di Introbio (Lecco) per la categoria Creatività; Davide Lazzari della società agricola Lazzari di Capriano del Colle (Brescia) per la categoria Sostenibilità; Davide Nava dell’azienda agricola Nava di Roncello (Monza Brianza) per la categoria Campagna Amica; Enrico Montonati dell’azienda agricola A poc a poc di Vergiate (Varese) per la categoria Fare Rete; Enrico Gotti della Oikos Cooperativa Sociale di Villa d’Almè (Bergamo) per la categoria Noi per il sociale.

Categoria Creatività: “I mille gusti del giardino da mangiare”

Dalla Mertensia Maritima che sa di ostrica all’Acetosella dei boschi al gusto di ciliegia, dal fiore elettrico che se mangiato dona freschezza alla bocca fino alla “pianta della fonduta vegetale” che ha le foglie profumate di formaggio. A Introbio si trova il vivaio di Giovanni Mazzucotelli e di Maria Cazzaniga, un vero e proprio giardino bello da vedere e buono da mangiare: le piante ornamentali coltivate, infatti, sono anche commestibili. “Io e mia moglie Maria – racconta Giovanni Mazzucotelli, 27 anni – che conduciamo insieme l’azienda, ci siamo conosciuti alla Facoltà di agraria in università. Unendo la sua passione per la cucina e il mio amore per le piante, nella nostra azienda abbiamo fatto incontrare il giardino e la gastronomia”. Nel vivaio Res naturae si coltivano anche sette varietà di rabarbaro, pianta commestibile con diverse proprietà benefiche che l’azienda lecchese vende sia fresca sia trasformata in confettura, composta e nettare. “Oggi abbiamo all’attivo tremila piante – sottolinea Giovanni – e siamo la prima azienda italiana specializzata nella produzione di rabarbaro”.

Categoria Campagna Amica: “Il kit della salsiccia fai da te”

Un kit per la salsiccia fai da te con materia prima a Km zero: è l’idea di Davide Nava, imprenditore agricolo di 23 anni, che a Roncello in provincia di Monza e Brianza conduce un allevamento di maiali. Per rispondere alle esigenze dei consumatori che vogliono prepararsi a casa da soli questi insaccati, arricchendoli a piacere con spezie ed odori, Davide propone un vero e proprio set composto da: carne trita di primissima scelta prodotta in azienda, budello, sale e pepe tutto sottovuoto e spago. Nella confezione, inoltre, si trova un foglietto di istruzioni che spiega tutti i passaggi e una “patente del maiale”, con tutti i dati di tracciabilità dell’animale per garantire la massima trasparenza. “L’idea – racconta Davide – mi è venuta ascoltando le esigenze dei consumatori che frequentano il mio spaccio aziendale. Diversi mi hanno chiesto consigli per poter realizzare a casa la propria salsiccia con la carne della mia azienda, per poter così creare anche delle occasioni in cui stare insieme in famiglia. Ho quindi pensato di accontentarli, proponendo un’unica confezione che racchiudesse tutto questo”.

