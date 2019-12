La preside è assente da quasi due mesi. Succede all’istituto comprensivo di Cucciago, Grandate e Casnate con Bernate.

Preside assente da due mesi

Deborah Iacopino, la dirigente scolastica di ruolo da settembre, dopo un anno di reggenza gestito da Raffaella Piatti, titolare a Fino Mornasco. Insediatasi con l’inizio dell’anno scolastico, la preside non è presente in istituto dal 21 ottobre per motivi di salute. Al momento le situazioni extra-ordinarie, legate ad esempio a contratti o finanziamenti, che competono a responsabilità specifica del dirigente, risultano ferme.

Il Consiglio d’istituto chiede di intervenire

Il presidente del Consiglio d’istituto, Dario Lucca, e il vice presidente, Vanessa Di Costanzo, hanno scritto all’ufficio scolastico regionale lombardo e al Prefetto di Como per sottolineare l’urgenza dell’intervento per un’eventuale nomina di un vicario operativo o un reggente scolastico.