Il dirigente scolastico Deborah Iacopino dell’istituto comprensivo di Cucciago, Grandate e Casnate con Bernate è assente dal 21 ottobre per motivi di salute. Nella mattinata di oggi, sabato 21 dicembre 2019, c’è stata un’assemblea straordinaria per fare il punto della situazione.

Preside assente da ottobre: dal 7 gennaio a rischio la copertura assicurativa

Presente il Consiglio d’istituto, tutto il direttivo, ma anche i genitori dei bambini che hanno chiesto chiarezza, il sindaco di Cucciago e gli assessori all’Istruzione di tutti e tre i Comuni coinvolti. Al momento le situazioni extra-ordinarie, legate ad esempio a contratti o finanziamenti, che competono a responsabilità specifica del dirigente, risultano ferme. Senza la sua presenza, dal prossimo 7 gennaio 2020 i bambini non avranno più la copertura assicurativa qualora dovessero farsi male all’interno delle mura scolastiche. I sindaci di Grandate e Cucciago hanno firmato una proroga per fare in modo che l’assicurazione sia valida fino al 31 gennaio. Qualora non dovesse esserci l’ok, in segno di protesta, i genitori hanno ipotizzato di non far tornare i figli sui banchi al rientro delle vacanze.

Il piano d’azione

Intanto si studia un modo per sostituire Iacopino, visto che il direttivo, in sua assenza, non può agire. In realtà a dover intervenire dovrebbe essere il presidente dell’ufficio regionale scolastico, ruolo però che al momento resta vacante e in attesa di elezione. Mani legate dunque. Nei prossimi giorni verranno spediti alcune lettere al Ministro dell’istruzione, Lorenzo Fioramonti, come anche agli uffici scolastici regionali e provinciali per chiedere che subentri un nuovo dirigente. Tra i nomi ipotizzati c’è anche quello di Raffaella Piatti, ex dirigente dell’istituto.

La denuncia alla Procura della Repubblica

Lunedì 23 dicembre alle 18 è stata indetta una nuova riunione. Verrà presentata una denuncia alla Procura della Repubblica per il disagio che si è creato. Va sottolineato che l’intento non è assolutamente quello di andare contro alla dirigente scolastica assente, ribadiamo, per malattia, ma piuttosto agli uffici scolastici provinciali e regionali che non stanno intervenendo sulla situazione. Al presidente del Consiglio d’istituto, Dario Lucca, è stata data delega incondizionata di agire.