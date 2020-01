Ci siamo. Finalmente la svolta per quanto riguarda la complicata situazione che si era creata all’istituto comprensivo di Cucciago, Grandate e Casnate con Bernate, dove il dirigente scolastico in carica è assente dal 21 ottobre per motivi di salute.

Preside assente da ottobre

Deborah Iacopino, la dirigente scolastica di ruolo da settembre, insediatasi con l’inizio dell’anno scolastico, non è presente in istituto dal 21 ottobre per motivi di salute. Per tutto questo tempo le situazioni extra-ordinarie, legate ad esempio a contratti o finanziamenti, che competono a responsabilità specifica del dirigente, sono rimaste in stand-by.

Nominato il reggente per l’istituto comprensivo

Oggi, 9 gennaio 2020, è stato nominato il reggente. Da domani, venerdì 10 gennaio, per 20 giorni la carica verrà assunta da Raffaella Piatti, già reggente nello scorso anno scolastico.

“A nome del Consiglio d’istituto diamo il benvenuto alla professoressa Piatti che dovrà occuparsi del lavoro che non è stato fatto in questi tre mesi. Auguriamo una pronta ripresa alla dottoressa Deborah Iacopino. Ci complimentiamo con l’ufficio scolastico regionale per la scelta, che noi stessi avevamo suggerito nella lettera mandata al Ministro dell’istruzione“, spiega Dario Lucca, presidente del Consiglio d’istituto nella foto insieme a Raffaella Piatti.