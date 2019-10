Nel corso della settimana progressivo calo delle temperature. Per il ponte di Ognissanti tempo ancora incerto ma freddo.

L’autunno entra nel vivo con la prima ondata di freddo

Dopo aver trascorso l’ultimo weekend in maniche corte, con temperature decisamente sopra la media stagionale, prepariamoci ad un repentino cambio d’armadio. Nel corso della settimana arriverà infatti sulla Lombardia una perturbazione che porterà ad un primo e sensibile calo delle temperature. Il maltempo si affaccerà sulla Lombardia già domani quando, in base ai dati di Arpa Lombardia, il cielo sarà tendenzialmente coperto con precipitazioni deboli e sparse per tutta la giornata. Le temperature minime saranno comprese tra i 14 e i 16 gradi, le massime tra i 15 e 20. Ma è da mercoledì che la colonnina di mercurio inizierà a scendere, con minime che toccheranno i 10 gradi e massime che non supereranno i 14. I cieli rimarranno coperti con la possibilità di qualche pioggia.

La situazione dovrebbe farsi più seria da giovedì quando le temperature subiranno un ulteriore calo, fino ad arrivare al weekend del ponte di Ognissanti in cui potremo arrivare ad avvertire anche a 10 gradi in meno rispetto al fine settimana appena trascorso.