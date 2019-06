In questo articolo, riproponiamo un’intervista che il capogruppo dem in Consiglio regionale Fabio Pizzul ha fatto al presidente di Avis Lombardia Oscar Bianchi.

Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

Ieri, venerdì 14 giugno 2019 era la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Avis Lombardia, che conta oltre 270mila donatori e garantisce più del 20% del sangue raccolto a livello nazionale, ha lanciato un appello a donare sangue anche in estate.

Prima di partire… dona!

In condizioni normali la Lombardia è autosufficiente, ma il periodo estivo ed eventuali picchi di richiesta mettono in discussione questo obiettivo, peraltro ancora lontano per l’Italia intera. Avis Lombardia, nella sua sede regionale di Milano, ha intitolato ieri la sua sala assemblee alle “Province di Lombardia” e ha lanciato un appello: “Prima di partire, donate sangue!”.

