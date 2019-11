Successo per il primo incontro della Rassegna “Il Pianeta sta bruciando!”, organizzata dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”. Il climatologo Frank Raes a Lurago: “Spetta ai cittadini e ai governi impegnarsi contro il cambio climatico. Il riscaldamento globale si combatte riducendo i consumi”.

Primo incontro della Rassegna “Il Pianeta sta bruciando!”

Sala consigliare piena a Lurago per ascoltare il climatologo di fama mondiale Frank Raes, in occasione del primo appuntamento della Rassegna “Il Pianeta sta bruciando!”, organizzata dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, col patrocinio dei comuni di Lurago d’Erba e Inverigo.

Dopo la presentazione da parte di Roberto Fumagalli, presidente del Circolo ambientalista, il climatologo Raes ha illustrato i dati che attestano come, da alcuni decenni, si sta verificando un netto aumento delle temperature a livello globale. Le cause sono da individuarsi sicuramente nelle attività umane e, in particolare, nel massiccio utilizzo dei combustibili fossili, che determinano l’emissione in atmosfera di ingenti quantitativi di anidride carbonica, responsabile appunto del riscaldamento globale.



Il climatologo ha quindi auspicato vengano adottati da subito interventi per la progressiva riduzione ed eliminazione delle emissioni climalteranti. Per questo servono azioni sia a livello individuale che da parte dei governi dei Paesi più industrializzati, Italia compresa.

A livello individuale occorre adottare comportamenti “virtuosi”, riducendo i consumi superflui e attraverso il riuso delle merci. Occorre poi limitare gli spostamenti in aereo o con le auto, privilegiando i trasporti pubblici; serve infine la coibentazione degli edifici per ridurre il consumo dei combustibili. Altri provvedimenti devono essere presi a livello politico, per passare gradualmente dalla produzione energetica basata sui fossili (carbone e derivati dal petrolio) alle energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico), oltre all’adozione di sistemi di economia circolare che riducano alla fonte i rifiuti; tutto questo può essere fatto anche introducendo forme di incentivo e di tassazione, sul principio del “chi inquina paga”.

Numerose le domande da parte del pubblico, a cui il climatologo Raes ha risposto anche con altri esempi su come adottare stili di vita più sobri.

Si ricorda che prossimo appuntamento della Rassegna è previsto per il 22 novembre a Inverigo ed avrà per titolo “I ghiacciai stanno scomparendo”, con la glaciologa Guglielmina Diolaiuti.