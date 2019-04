La primavera è ormai nel pieno. Da calendario è ufficialmente iniziata il 21 marzo e anche le temperature sono davvero primaverili. Chi ha il giardino, ha già tagliato il prato almeno una volta.

Basta poi posare lo sguardo sui rami degli alberi e nei prati fioriti per rendersi conto di come le piante siano abbiano ripreso vita. È quindi il momento perfetto per sbizzarrirsi con il giardinaggio, con l’arredo di balconi e spazi esterni, con la preparazione degli orti.

I lavori da fare in primavera

Non si tratta solo di una questione di estetica e di voglia di approfittare delle giornate di sole all’aria aperta. Ci sono tanti lavori di giardinaggio che devono assolutamente essere fatti entro la fine della primavera. Questa stagione è infatti quella utile per piantare le piante da frutto, da fiore o da orto. Tra i lavori che non possono essere rimandati: seminare gli ortaggi estivi nell’orto, trapiantare le giovani piantine che sono state seminate precedentemente, trapiantare le piante aromatiche se si ha la possibilità di avere un giardino o un campo. Per gli orti in piena terra o in vaso siamo ancora in tempo per le ultime semine.

La preparazione all’esplosione estiva di vegetazione

La primavera è anche il momento per strappare erbacce, eliminare le infestanti e rendere il terreno pronto ad accogliere l’esplosione di verde che arriverà in estate.

Per gli amanti dei fiori, è questo il tempo per semine e trapianti. Per chi invece avesse già seminato qualche settimana fa è arrivato il momento di ripicchettare. Spostando le giovani piantine appena emerse per metterle a dimora e vederle crescere.

