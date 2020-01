Primo dell’anno con una variazione nell’orario delle messe festive a Olgiate Comasco: mercoledì 1 gennaio 2020 una sola celebrazione al mattino in chiesa parrocchiale.



Primo dell’anno, gli orari delle messe a Olgiate Comasco

La modifica all’orario delle celebrazioni nella chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano è per la sola mattinata del primo giorno dell’anno. Le messe delle 9.30 e delle 11.30, infatti, saranno sostituite da un’unica celebrazione alle 10.30. Per la giornata del 5 gennaio, invece, due variazioni al normale orario delle celebrazioni: messa in chiesa parrocchiale alle 18, invece che alle 17; inoltre, è sospesa la messa delle 20.15 a Somaino. Infine, per la festa dell’Epifania, in calendario il 6 gennaio, le messe seguiranno il normale orario festivo e, alle 15 in chiesa parrocchiale, si terranno la preghiera comunitaria e la benedizione dei bambini.