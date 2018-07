In tanti sabato a Caglio per l’evento targato Pro Caglio. In serata, infatti, si è tenuta la prima edizione della Sagra del brasato d’asino.

Pro Caglio, in paese anche i Sulutumana

In tantissimi hanno gustato, in arena, la specialità preparata dai volontari. Ma non solo. In serata sul palco si sono esibiti i Sulutumana con un grande concerto che ha affascinato tutto il pubblico presente.

Prossimo appuntamento con la Pro Caglio è ora per mercoledì 18 luglio con la serata danzante in Arena.