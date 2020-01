Processione in centro a Olgiate Comasco: più di 150 persone in cammino.

Processione con la statua di San Gerardo

Il corteo è partito intorno alle 15.30 di oggi dalla chiesetta di San Gerardo ed è proseguito lungo l’omonima via. La processione ha poi svoltato in via Volpi Caimi per far ritorno alla chiesetta. Presenti numerosi fedeli, accompagnati dalla banda di Olgiate Comasco.