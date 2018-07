Ponte Lambro accoglie due famiglie di profughi: “scontro” social tra Amministrazione e Lega

Il primo cittadino non ci sta

“A Ponte Lambro non siamo soliti amministrare con slogan e annunci elettorali come fa lui da Roma”: Così Ettore Pelucchi, sindaco pontelambrese, risponde a Eugenio Zoffili dopo che il deputato leghista aveva attaccato la scelta dell’Amministrazione di aprire le porte a due famiglie di profughi concedendo in affitto due appartamenti comunali. “Quei due appartamenti sfitti, prima di essere assegnati al consorzio Concerto, erano stati messi a bando ma nessuno si era presentato – spiega – Potevamo continuare a lasciarli sfitti oppure utilizzarli per un fine umanitario e solidale. Ovviamente abbiamo optato per la seconda opzione, garantendo in questo modo al Comune anche un’entrata per dare servizi alle famiglie più in difficoltà di Ponte Lambro”.

L’attacco di Zoffili

E’ di ieri, martedì 24 luglio, infatti, l’attacco del deputato della Lega Nord, Eugenio Zoffili, contro la scelta dell’Amministrazione pontelambrese. Il leghista ha affidato a Facebook la sua posizione in merito a un articolo uscito sulle colonne del Giornale di Erba lo scorso sabato.

E’ scontro social

Sulla sua pagina personale di Facebook, il primo cittadino Pelucchi replica al leghista: “Invece di perdere tempo in slogan e annunci, l’onorevole Zoffili ci dica quando da Roma la maggioranza di governo di cui fa parte farà avere ai Comuni come il nostro le risorse necessarie per poter dare “case e aiuti comunali” come da lui stesso auspicato”.