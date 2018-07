Unica tappa italiana di un tour mondiale

Musica al parco

Si apre questa sera, mercoledì 4 luglio, il Buscadero day. Il palco ospiterà Steve Earle & The Dukes. A dare il via alla musica saranno i The Mastersons a partire dalle 20.30.

Una gustosa anteprima della manifestazione che si svolgerà il 21 e 22 luglio prossimi.

Per la prima volta a Pusiano

Steve Earle fa tappa per la prima volta in paese, in versione tra l’altro full band con i suoi Dukes. Si tratta dell’unica data italiana di un tour mondiale che celebra i più grandi successi della sua carriera.

Musica di qualità da 10 anni

La storia del Buscadero ha avuto inizio proprio il 4 luglio di 10 anni fa con il concerto di Ryan Bingham alla Cava. Un evento che fu un successo straordinario. Pochi mesi più tardi lo stesso Bingham vinse l’Oscar per la colonna sonora del film “Crazy heart” con Jeff Bridges.

