Giocattoli cercansi per i bambini ricoverati nel reparto di Oncologia pediatrica agli Spedali civili di Brescia: aiutiamo l’associazione “Un sorriso per Matteo”!

Un piccolo gesto di solidarietà che, unito a quello di tanti altri, può ridare il sorriso ai bambini ricoverati nel reparto di Oncologia pediatrica agli Spedali civili di Brescia. “Un sorriso per Matteo”, associazione di Cologne, anche quest’anno raccoglie i giocattoli da donare ai bimbi del Civile.

“Anche quest’anno vorremmo ripetere l’evento della raccolta giochi in memoria del nostro campione – ha spiegato Sara Barcella, mamma di Matteo, a nome dell’associazione – ‘Un sorriso per Matteo’ nasce così, con lo scopo di regalare un sorriso ai bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica di Brescia. La nostra idea è quella di portare anche quest’anno i giocattoli ai bambini in reparto a dicembre e per riuscire nell’intento vi chiedo un po’ di aiuto nella diffusione di questo progetto!”.