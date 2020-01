Raccolta differenziata: kit ecologico in distribuzione a Bulgarograsso.

Raccolta differenziata, sacchi gratuiti

Come ogni anno, dal prossimo mese, l’Amministrazione comunale distribuirà i sacchi per la raccolta differenziata. Saranno totalmente gratuiti. I cittadini interessati potranno recarsi nella sala consiliare tutti i sabati del mese di febbraio. Gli operatori distribuiranno il kit gratuito dalle 8.30 alle 11. In alternativa, si potranno ritirare i sacchi anche tutti i giovedì dalle 18 alle 19.30.