E’ partita una raccolta fondi per aiutare un ex soldato di Lasnigo che, in servizio, ha contratto una malattia rara.

Raccolta fondi alla “Cacciainsieme”

Una bella iniziativa all’interno della manifestazione “Cacciainsieme” per sostenere il Caporale maggiore Paracadutista della Brigata Folgore Walter Cecchettin. E’ reduce dell’Operazione “Airone” nella Guerra del Golfo e dal 2000 combatte una battaglia solitaria contro la malattia nota come “Sindrome del Golfo”.

“E’ stato realizzato un braccialetto personalizzato: una volta ritirato ognuno è libero, secondo le proprie possibilità, di contribuire con una donazione a favore del nostro soldato e la contabilizzazione sarà resa pubblica e aperta ad ogni chiarimento o controllo – spiegano dall’associazione Esse Quam Videri che si sta occupando dell’iniziativa – Il braccialetto si potrà ritirare durante la tre giorni di Cacciainsieme a Valbrona, presso l’area ricreativa comunale”.

Per donare

Per chi volesse invece donare un contributo per le spese mediche del soldato in congedo, è possibile farlo al Conto corrente IT24 T033 5967 6845 1070 0277 700 intestato a Ass. CC Par. Esse Quam Videri. Per la causale: Spese mediche e legali per il C.le magg. (cong.) Walter Cecchettin, Paracadutista della Brigata Folgore – Reduce della Guerra del Golfo “Desert Storm”, che sarà attivo fino al raggiungimento dell’obiettivo.

