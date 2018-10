Raduno Alpini Mariano, domani chiuso il parcheggio dei pendolari in stazione FNM

Mariano si sta preparando al Raduno di Penne Nere che ci sarà da venerdì 19 ottobre a domenica 21 ottobre. Attesi 15mila Alpini. Intanto è già stato chiuso il parcheggio di via Garibaldi, di fronte al Comune, perché si sta montando uno dei punti ristoro che saranno attivi durante la tre giorni. Non sono mancati i primi disagi.

Domani, mercoledì 16 ottobre, verrà chiuso anche il parcheggio dei pendolari in stazione delle Ferrovie Nord Milano. Tutti coloro che sono abituati a mettere in sosta la loro vettura in piazza Diaz saranno costretti a cercare altrove. Anche lì prenderà forma un secondo punto ristoro. Il parcheggio rimarrà non praticabile fino al lunedì della settimana successiva.

I percorsi dei cortei

Ecco tutte le vie vietate al traffico nella tre giorni

Prendete nota di tutte le vie, degli orari di apertura per non restare impossibilitati a rientrare a casa nei giorni di bollino rosso che si ci appresta a vivere in città. Già in Facebook si alzano i primi allarmi e le prime lamentale.

Ma il piano di sicurezza è stato presentato e approvato in Prefettura. Si parla di 40 varchi e di altrettanti volontari atti a controllare che siano applicati i provvedimenti della normativa Gabrielli. Tolti i cestini dalla piazza e chiusi i tombini delle vie dove passerà il corteo. Tutto per motivi di sicurezza.

RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO ALPINI – 2018

PROVVEDIMENTI VIABILISTICI ORD. N. 83 DEL 11/10/2018

DA MERCOLEDI’ 17/10 ore 08.00 A MARTEDI’ 23/10 ore 20.00

E’ VIETATO SOSTARE:

• PARCHEGGIO ANTISTANE LA STAZIONE TRENORD IN VIA DIAZ

• PARCHEGGIO VIA PALESTRO intersezione VIA GARIBALDI

VENERDI’ 19/10 – NOTTI VERDI

E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE dalle ore 17.00 alle ore 24.00

VIA D’ADDA – PIAZZALE MANLIO – VIA MARCONI – VIA GARIBALDI – VIA PALESTRO – VIA

RISORGIMENTO – VIA MATTEOTTI – PIAZZA ROMA

E’ VIETATO SOSTARE dalle ore 17.00 alle ore 24.00

VIA D’ADDA – PIAZZALE MANLIO – VIA MATTEOTTI – VIA GARIBALDI – VIA PALESTRO – VIA

RISORGIMENTO – PIAZZA ROMA

SABATO 20/10 – CORTEO E CAROSELLO FANFARE

E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE dalle ore 12.00 alle ore 24.00

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ – VIA CAVOUR – VIA VOLTA – VIA S. STEFANO – VIA PORTA

SPINOLA – VIA D’ADDA – PIAZZALE MANLIO – VIA MARCONI – VIA GARIBALDI – VIA PALESTRO –

VIA RISORGIMENTO – VIA MATTEOTTI – PIAZZA ROMA

E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE dalle ore 15.00 alle ore 18.00

LARGO ALPINI – VIA MAURI – VIA XXIV MAGGIO – VIA S. FRANCESCO –VIA MAZZINI (TRA VIA

MAURI E LA ROTATORIA CON VIA MAZZINI)- VIA VITTORIO VENETO – VIA TRIESTE – VIA TRENTO –

VIA P. TROTTI – VIALE PIAVE – VIA MONTEBELLO – VICOLO COSTONE – VIA XX SETTEMBRE

E’ VIETATO SOSTARE dalle ore 12.00 alle ore 24.00

VIA VOLTA – PIAZZALE DEL CURTO – VIA D’ADDA – PIAZZALE MANLIO – VIA GARIBALDI – VIA

PALESTRO – VIA RISORGIMENTO – PIAZZA ROMA – VIA MATTEOTTI

E’ VIETATO SOSTARE dalle ore 12.00 alle ore 18.00

PARCHEGGIO LARGO ALPINI – PARCHEGGIO DI VIA MAURI

DOMENICA 21/10 – CORTEO

E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE dalle ore 00.00 alle ore 15.00

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ – VIA CAVOUR – VIA VOLTA – VIA S.STEFANO – VIA PORTA

SPINOLA (eccetto diretti al parcheggio) – VIA D’ADDA – PIAZZALE MANLIO – VIA MARCONI – VIA

GARIBALDI – VIA PALESTRO – VIA RISORGIMENTO – VIA MATTEOTTI – PIAZZA ROMA

E’ VIETATA LA CIRCOLAZIONE dalle ore 06.00 alle ore 15.00

VIA S.MARTINO – VIA KENNEDY – VIA IV NOVEMBRE – VIA XXVI APRILE – VIA D’ACQUISTO – VIA

XXIV MAGGIO – VIA MONTEBELLO – VIALE PIAVE – VIA DIAZ – VIA SPAINO – VIA RESEGONE – VIA

GRIGNA – VIA MONVISO – VIA PO – VIA PREALPI – VIA E. MAURI – VIA CAPPELLETTI – VIA I° MAGGIO

– VIA MONTEGRAPPA – VIA TOGLIATTI – VIA TREVES – VICOLO COSTONE – VIA DE GASPERI – VIA P.

TROTTI – VIA TRIESTE – VIA TRENTO – VIA RIMEMBRANZE – VIA SONGIA – VIA ISONZO (sino

all’intersezione con Via Borroni)

E’ VIETATO SOSTARE dalle ore 00.00 alle ore 15.00

VIA D’ADDA – PIAZZALE MANLIO – VIA GARIBALDI – VIA PALESTRO – VIA RISORGIMENTO – PIAZZA

ROMA – VIA MATTEOTTI – VIA VOLTA – PIAZZALE DEL CURTO

E’ VIETATO SOSTARE dalle ore 06.00 alle ore 15.00

VIA S. MARTINO – VIA KENNEDY – VIA SPAINO – VIA D’ACQUISTO – VIA MONTEBELLO – VIA

RISORGIMENTO – VIALE PIAVE – VIA DIAZ