Approvato l’Ordine del Giorno del consigliere regionale Raffaele Erba su una linea ferroviaria Erba – Como, tra i primi a commentare la notizia c’è il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”.

Regio Express da Erba a Como

“Ben venga l’Ordine del giorno approvato in Consiglio Regionale sull’istituzione della nuova linea ferroviaria Regio Express da Erba a Como, però ora si passi dalle parole all’attuazione in tempi brevi”. Si è espresso così il presidente del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” Roberto Fumagalli alla notizia dell’approvazione dell’Odg in cui si chiede alla Giunta regionale di attivarsi con Trenord per la nuova linea ferroviaria tra le stazioni di Erba e Como San Giovanni.

“Ricordiamo che la proposta venne lanciata nel 2014 proprio dal nostro Circolo insieme al Comitato pendolari ferrovia Como-Lecco, nel corso di un incontro pubblico da noi organizzato a Merone, proprio per discutere del rilancio e del potenziamento della ferrovia Como-Lecco – prosegue la nota giunta dal Circolo – Linea oggi gestita in maniera pessima, con continui disservizi da parte di Trenord: ritardi, soppressioni; ricordiamo poi che la linea come tutti gli anni verrà sospesa interamente per il prossimo mese di agosto”.

Quindi il presidente Fumagalli conclude: “La Como-Lecco è una linea ferroviaria che invece avrebbe ottime possibilità di sviluppo, sia in termini di trasporto pendolare che turistico. In tal senso andrebbe inserita anche la nuova linea da Erba a Como San Giovanni, passando appunto dalle parole ai fatti, in tempi ragionevolmente brevi”.