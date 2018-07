Regione, benemerenza al professor Silvio Garattini.

Il riconoscimento

La benemerenza è stata consegnata questa mattina dal presidente Attilio Fontana all’aperture dei lavori del Consiglio regionale. A fianco di Fontana, il presidente dell’Assise Alessandro Fermi. La consegna della benemerenza è stata salutata da un lungo applauso da parte di tutti i consiglieri.

Il personaggio

Nato a Bergamo nel 1928, Garattini è stato fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. E’ autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche e sotto la sua direzione sono stati 7mila i giovani laureati dell’istituto.

Il ringraziamento di Fontana e Fermi

“A persone come il professor Garattini non si può che dire grazie ed essere riconoscenti per quello che fa ogni giorno”, ha commentato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Un grazie condiviso dal presidente del Consiglio Alessandro Fermi: “L’opera del professore Garattini rappresenta un’eccellenza. Se la Lombardia cresce ed è sempre in prima fila sulla ricerca è merito di persone che si impegnano in questo modo tutti i giorni”.

Il commento del protagonista

“Sono emozionato e lusingato – ha commentato Garattini – Grazie a chi mi sopporta e supporta quotidianamente. E’ fondamentale investire sulla ricerca, se non si investe sulla ricerca non si ha futuro. In Lombardia siamo messi abbastanza bene, ma chiedo che si possa fare di più. Perché il dramma non è quando i nostri cervelli vanno all’estero, ma quando non tornano più a lavorare nel nostro Paese”.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU