Ricercatori universitari premiati: c’è anche l’erbese Anna Sandionigi

Si tratta di Anna Sandionigi, 38enne nata e cresciuta in città e che da qualche anno si è trasferita a Milano per lavoro e per stare accanto alla sua famiglia. “Sono un’assegnista di Ricerca alla Bicocca – spiega Anna – Lavoro nel laboratorio ZooPlantLab da 10 anni e mi occupo della tracciabilità degli alimenti: in sostanza, utilizziamo sistemi bioinformatici per tracciare i profili dei batteri dell’acqua, del vino e dei cibi in generale”. Anna Sandionigi ha infatti ricevuto il prestigioso premio dell’università “per aver applicato con successo metodi di analisi meta-genomica allo studio di macro-ecosistemi con particolare riguardo alle comunità microbiche presenti in diversi ambienti quali l’acqua potabile, il vino e i cibi”, classificandosi terza.

