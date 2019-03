I dati ufficiali della Prefettura di Como certificano un drastico calo dei richiedenti asilo in accoglienza sul territorio comasco, ad oggi sono 1321.

Richiedenti asilo a Como. Molteni: “Numeri in drastico calo”

Tre anni fa, ovvero nel 2016, la presenza in provincia segnava quota 1911. Secondo la Prefettura sono quindi 590 richiedenti asilo in meno. “Un grande risultato in soli nove mesi di governo, grazie al coraggio e alla determinazione di Matteo Salvini siamo passati dalle parole ai fatti – commenta il sottosegretario all’interno Nicola Molteni – Cinque mesi fa abbiamo chiuso il centro accoglienza di via Regina a Como che costava 2 milioni di euro all’anno mantenendo le promesse e gli impegni con i cittadini comaschi. Come Ministero con il decreto sicurezza immigrazione abbiamo razionalizzato i costi all’accoglienza e migliorato i servizi risparmiando oltre 1 miliardo e mezzo che abbiamo investito in sicurezza, ordine pubblico e forze dell’ordine. Ricordo che il territorio comasco, 7 Comuni in particolare, ha beneficiato tra l’altro di oltre 370 mila in progetti di video sorveglianza. Abbiamo aumentato i rimpatri e le espulsioni. Siamo riusciti a bloccare gli sbarchi e l’immigrazione clandestina, attraverso la difesa dei confini e delle frontiere tutelando l’interesse del nostro Paese” conclude Molteni ricordando che lunedì alle ore 18 il ministro Salvini sarà a Como.