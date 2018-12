Rifiuta scambio della pace ad un ragazzo di colore. E’ successo nella chiesa prepositurale di Erba durante la messa di Natale.

A raccontare la storia la zia del ragazzo. “Durante la messa di Natale, quella delle 10 in chiesa Prepositurale, proprio quella dei ragazzi, mio nipote, figlio di un italiano e di una keniota, è andato alla celebrazione insieme alla sorella più piccola. Al momento dello scambio della pace si è visto rifiutare la stretta di mano da un uomo vicino di banco con l’aggravante di questa frase: “Io a quelli di colore la mano la do per ultimo”. Ma se già questo non fosse abbastanza, si è poi aggiunta l’aggravante ulteriore di non averla data per niente la mano, neanche come ultimo. “Vi lascio solo immaginare come si è sentito – ha sottolineato la zia del ragazzo – E’ tornato molto provato dalla messa”.

