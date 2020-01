Sette incontri a Lurate Caccivio per conoscere da vicino la riforma del Terzo settore.

Terzo settore, iscrizione ai corsi

L’associazione “Parco Ubuntu” ha vinto un bando con Youth Bank di Fondazione Comasca per condividere con le associazioni e non (libero accesso a tutti) un corso in collaborazione col Consorzio ABC di Como. “Ringrazio il sodalizio: è un primo risultato del lavoro che si sta facendo con le associazioni per creare una maggiore collaborazione tra le realtà del nostro territorio – esordisce il vicesindaco Isabella Dominioni – Gli incontri saranno gratuiti ed è un’opportunità veramente interessante, perché queste consulenze hanno dei costi onerosi”. Un buon risultato raggiunto, visto l’elevato numero di interessati. Chi volesse aderire o avere informazioni può rivolgersi alla Segreteria, oppure direttamente ai ragazzi di “Parco Ubuntu” (parcoubuntu@gmail.com). La prima serata sarà mercoledì 5 febbraio (18.30-20) dal titolo “Come nasce una associazione, idea di fondo e valori”. Si proseguirà giovedì 13 febbraio e martedì 18 febbraio. Incontri anche il 2, il 10, il 18 e il 26 marzo. Tutti gli appuntamenti in biblioteca.