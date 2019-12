Raffica di pubblicazioni oggi, lunedì 16 dficembre 2019, sul sito ufficiale del Ministero della Salute. Diverse le allerte alimentari, tutti sullo stesso tema.

Maxi-ritiro di capsule

Motivo del richiamo: rischio di avere piccole particelle di plastica nella tazza, rilasciate dalla capsula durante il processo di erogazione. Il consumo dei prodotti potrebbe presentare un rischio per la salute in caso di ingestione di una piccola particella di plastica.

Partiamo dal richiamo di Capsule Compatibili Dolce Gusto a marchio 101 CAFFE’ prodotte da Beyers Caffè Italia Srl a Castel Maggiore (Bologna). I lotti sono: L193120 – L193180. I prodotti interessati sono: 101 CAFFELATTE DOLCE GUSTO X 100 CAPS e 101 CIOCCOLOSA DOLCE GUSTO X 800 CAPS.

Poi ci sono le Capsule compatibili Dolce Gusto commercializzate presso Daroma S.P.A e a marchio Palombini; data di scadenza entro 24 mesi venduti in vari formati da 16 capsule. I prodotti interessati sono: PALOMBINI CLASSICO D.GUSTO X 16CAPS GDO (L191750 – L192880 – L193100 – L193110) PALOMBINI INTENSO D.GUSTO X 16CAPS GDO (L191480 – L192470 – L192870).

Ancora, Capsule Compatibili Dolce Gusto commercializzate presso COIND SOCIETA’ COOPERATIVA – MESETA e a marchio Meseta; data di scadenza da 18 mesi in vari formati da 16 capsule. I prodotti interessati sono: MESETA D.GUSTO CLASSICO 16CAPSX6AST. (L19208) MESETA D.GUSTO INTENSO 16CAPSX6AST. (L19178 – L19208) MESETA D.GUSTO DECAFFEINATO 16CAPSX6AST. (L19294).

Proseguiamo con Capsule Compatibili Dolce Gusto commercializzato presso COIND SOCIETA’ COOPERATIVA – CONAD a marchio Conad; data di scadenza da 12 a 18 mesi in vari formati 16 capsule. I prodotti interessati sono: CONAD D.GUSTO INTENSO 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO 100%ARABICA 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO DECAFFEINATO 16CAPSX6AST.,CONAD D.GUSTO GINSENG 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO CORTADO 16CAPSX6AST., CONAD D.GUSTO ORZO 16CAPSX6AST.

Ci sono poi Capsule Compatibili Dolce Gusto commercializzate da COIND SOCIETA’ COOPERATIVA – CAFFÈ CONSUELO a marchio Caffè Consuelo; data di scadenza da 18 mesi in vari formati da 16 capsule. I prodotti interessati sono: CAFFÈ CONSUELO D.G. INTENSO 16CAPSX6AST, CAFFÈ CONSUELO D.G. DECA 16CAPSX6AST, CAFFÈ CONSUELO D.G. SUPREMO 16CAPSX6AST, CAFFÈ CONSUELO D.G. CLASSICO 16CAPSX6AST, CAFFÈ CONSUELO D.G. FORTE 16CAPSX6AST.

Ancora, Capsule Compatibili Dolce Gusto commercializzate da COIND SOCIETA’ COOPERATIVA – CAFFÈ LEONI a marchio Caffè Leoni; data di scadenza da 18 mesi in vari formati da 16 capsule. I prodotti interessati sono: CAFFÈ LEONI D.GUSTO CLASSICO 16CAPSX6AST, CAFFÈ LEONI D.GUSTO FORTE 16CAPSX6AST.

Continuando l’elenco, Capsule Compatibili Dolce Gusto commercializzate da BONINI S.R.L. a marchio Bonini; data di scadenza da 12 a 18 mesi in vari formati da 16 capsule. I prodotti interessati sono: BONINI D.G. CIOCCOLATA DARK X 16CAPS (L192690 – L193110), BONINI DOLCE GUSTO CORTADO X 16CAPS (193170).

Coinvolte anche Capsule Compatibili Dolce Gusto commercializzate da AMAZON EU SARL SUCCURSALE ITALIANA a marchio Happy Belly – Solimo; data di scadenza da 12 mesi in vari formati da 120g a 176g. I lotti interessati sono: HAPPY BELLY DG.GRANDE INTENS UTZ3X16CAPS (L191730), HAPPY BELLY D.G. AMERICANO UTZ 3X16CAPS (L191910 & L191920), SOLIMO D.G.CAPPUCCINO UTZ 6 X16CAPS (L191890), SOLIMO D.G. LUNGO UTZ 6X16CAPS (L192060), HAPPY BELLY DG.GRANDE INTENS UTZ3X16CAPS (L191930).

Infine, Capsule compatibili Dolce Gusto commercializzate presso i Supermercati Tosano Cerea Srl; data di scadenza da 12 a 24 mesi venduti in vari formati di 30 capsule. I prodotti interessati sono: FORTISIMO D.G. CORTADO X 30CAPS (L192450) FORTISIMO D.G. THE SOL. LIMONE X 30CAPS (L191770) FORTISIMO DG THE LIMONE X 30 CAPS (L193190).